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Zonguldak’ta çakar lamba bulunduran alkollü sürücüye 4 bin 511 lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 22:05 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta otomobilinde çakar lamba bulunduran ehliyetsiz ve alkollü sürücüye toplam 4 bin 511 lira para cezası kesildi.

Zonguldak’ta çakar lamba bulunduran alkollü sürücüye 4 bin 511 lira ceza

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta otomobilinde çakar lamba bulunduran ehliyetsiz ve alkollü sürücüye toplam 4 bin 511 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kent merkezinde kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobili durdurdu. Yapılan denetimde aracında yasa dışı beyaz çakar lamba bulundurduğu tespit edilen araç sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi. Polis, ismi açıklanmayan araç sürücüsüne toplam 4 bin 511 lira trafik cezası kesti.
Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı sosyal paylaşım sitesi hesabından, “Mavisi de beyazı da renklisi de her ne olursa olsun, arkasında önünde üstünde altında fark etmez, usulsüz, izinsiz çakar yasaktır. Ona göre kanmayın, kandırılmayın. Konu açık seçik ortada. Korunan yada koruyan araçlar dışında, araçlarda çakar yasaktır.” paylaşımında bulunarak sürücüleri uyardı.

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