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Zonguldak'ta çıkan kavgada baba ve oğlu bıçakla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:25 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta çıkan kavgada baba ve oğlu bıçakla yaralandı

Zonguldak'ta çıkan kavgada, baba ve oğlu bıçakla yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Selçuk A, henüz belirlenemeyen nedenle Zafer (62) ve oğlu Burak Ömür (39) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selçuk A, bıçakla baba ve oğlunu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

Zafer ve Burak Ömür, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baba ile oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen zanlı Selçuk A. gözaltına alındı.

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