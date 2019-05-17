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Zonguldak'ta cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 22:54 | Son Güncelleme

Devrek ilçesinde bir kişinin, tartıştığı akrabası tarafından öldürüldüğü iddia edildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, bir kişinin tartıştığı akrabası tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.

İddiaya göre, Vedat T. ile akrabası Vahdet K. arasında, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Vahdet K, bıçakla Vedat T'yi yaraladı.

Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan Vedat T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Devrek Zonguldak

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