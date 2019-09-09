HABER

Zonguldak'ta cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 21:00 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta cinayet

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Özbekistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen Vedat K, burada çalışan Özbekistan uyruklu Ozodkhon A'ya (24) pompalı tüfekle ateş etti.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, incelemenin ardından otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Vedat K'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Vedat K'nın bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

PARTNERLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı varLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı var
Emniyetten İBB haberine yalanlamaEmniyetten İBB haberine yalanlama
Usta tiyatrocu Dinçer Sümer hayatını kaybettiUsta tiyatrocu Dinçer Sümer hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Çaycuma silahlı saldırı Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emine Bulut'un kızına yapılan yardımlarla ilgili şaşırtan açıklama!

Emine Bulut'un kızına yapılan yardımlarla ilgili şaşırtan açıklama!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Erkek kardeşlerden hemşireye, poliklinikte yumruklu saldırı

Erkek kardeşlerden hemşireye, poliklinikte yumruklu saldırı

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Selimiye Camisi’nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

Selimiye Camisi’nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.