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Zonguldak'ta DEAŞ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 11:23 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta DEAŞ operasyonu

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla A.A. ve M.A. hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri evlerine düzenlediği baskınla A.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. A.A. ve M.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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