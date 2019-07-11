Zonguldak’ta definecilere suçüstü

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, kaçak kazı yaparak define arayan 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Aydınyayla köyünde meydana geldi. İddiaya göre köyde kaçak kazı yapılarak define arandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda ormanlık arazide define arayan O.A. ve Ş.C., suçüstü yakalandı. Operasyonda define aramak için kullanılan aletlere el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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