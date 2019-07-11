HABER

Zonguldak’ta definecilere suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 13:47 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, kaçak kazı yaparak define arayan 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak’ta definecilere suçüstü

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, kaçak kazı yaparak define arayan 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, ilçeye bağlı Aydınyayla köyünde meydana geldi. İddiaya göre köyde kaçak kazı yapılarak define arandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda ormanlık arazide define arayan O.A. ve Ş.C., suçüstü yakalandı. Operasyonda define aramak için kullanılan aletlere el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak’ta definecilere suçüstüZonguldak’ta definecilere suçüstü

PARTNER Minik Hüdaverdi'ye bir de şimdi bakın Minik Hüdaverdi'ye bir de şimdi bakın
Kanalizasyon kuyusunda ölüme soruşturmaKanalizasyon kuyusunda ölüme soruşturma
Çocuklarını dilendiren kadının üzerinden 18 bin TL çıktıÇocuklarını dilendiren kadının üzerinden 18 bin TL çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.