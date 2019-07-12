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Zonguldak'ta deniz çamur rengini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:17 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta dün etkili olan yağmurun ardından derelerin getirdiği atıklar limana dolarken, sahil çamur rengine boyandı.

Zonguldak'ta deniz çamur rengini aldı

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta dün etkili olan yağmurun ardından derelerin getirdiği atıklar limana dolarken, sahil çamur rengine boyandı. Limandaki görüntü drone ile havadan görüntülendi.
Kentte dün öğlen başlayan ve akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmur gece etkisini yitirdi. Yağmurun getirdiği çöp yığınları limana doldu. Yağmurla birlikte sahil çamur rengine boyandı. Çamurla birlikte deniz suyunun rengi sarıya dönüştü. Limandaki görüntü, drone ile havadan görüntülendi. Sahilde gezen vatandaşlar, şiddetli yağan her yağmurun arkasından limandaki suyun renginin sarıya döndüğünü söyledi.

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Zonguldak'ta deniz çamur rengini aldıZonguldak'ta deniz çamur rengini aldıZonguldak'ta deniz çamur rengini aldıZonguldak'ta deniz çamur rengini aldı

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