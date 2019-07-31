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Zonguldak'ta deniz dibi temizliği yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:20 | Son Güncelleme

Kozlu ilçesinde dalgıçlar tarafından yapılan temizlikte çok sayıda atık malzeme çıkarıldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ZESOB) organizesinde, Zonguldak Liman Başkanlığı, Kozlu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle düzenlenen etkinlikte, 6 dalgıç, Kozlu Limanı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sabah başlayan temizlik çalışmasında, plastik atıklar, telefon, cam şişe, demir, otomobil lastikleri gibi çok sayıda atık malzeme çıkarıldı.

ZESOB A.Ş'nin eğitim müdürü İsmail Düztaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizlerin her geçen gün farklı nedenlerle kirlendiğini, bu duruma dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Deniz dibinden çok sayıda atık çıkardıklarını anlatan Düztaşı, "Temizleyebildiğimiz kadar denizin dibini temizleyeceğiz. Kozlu Plajı'nda da faaliyetimiz olacak. Halkımızdan bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Denizler hepimizin, denizlerimizi gelecek nesillere bırakmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
atık deniz Zonguldak

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