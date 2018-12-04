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Zonguldak'ta drone ile 222 kaçak maden ocağı tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 17:30 | Son Güncelleme

ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak merkez, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde drone ile yapılan denetimlerde 222 kaçak maden ocağının tespit edilerek kapatıldığını açıkladı.

Zonguldak'ta drone ile 222 kaçak maden ocağı tespit edildi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak merkez, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde drone ile yapılan denetimlerde 222 kaçak maden ocağının tespit edilerek kapatıldığını açıkladı.
Vali Erdoğan Bektaş, 21 Kasım’da Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağında 3 maden işçisinin hayatını kaybetmesine değinerek, Zonguldak’ta vatandaşların kaçak maden ocaklarında çalışmamaları konusunda duyarlılık oluşturulması yönünde çalışma başlatacaklarını belirtti. Zonguldak Valisi Bektaş drone ile kaçak ocakların tespit edildiğini söyleyerek, "Kilimli ilçesinde 108, merkezde 84, Kozlu ilçesinde ise 30 kaçak ve ruhsatsız maden ocağı drone ile havadan yapılan çalışmalar sonucu tespit edildi. Bu ocaklarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor. 30 Mart 2018 tarihinde TBMM’de ruhsatsız ve kaçak maden ocakları ile ilgili bir düzenleme yapıldı. Bu ocakları çalıştırmak 3 ile 5 yıl hapis cezasıyla yargılamanın yolunu açıyor ve suçtur. Vatandaşımızın can güvenliği devletimiz için öncelikli olandır. Bu düzenlemeler bunun için yapılıyor" dedi.
'VATANDAŞIMIZIN BU KONUDA DUYARLI OLMASINI İSTİYORUZ'
Vali Bektaş kaçak ve ruhsatsız maden ocakları ile devlet olarak mücadelelerinin devam edeceğini açıklayarak, "Biz vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını ve kendiliğinden bu işlerden el çekmesini istiyoruz. Ölümler oluyor, bundan devletimiz, hükümetimiz ve bakanlığımız mutlu değil. Maden ocaklarında kaza olabilir. Kaza demek, bütün iş güvenliği tedbirleri, bütün önlemler alındıktan sonra olan şeydir. Ancak bu kaza değil" diye konuştu. Tespit edilen ocaklar mühürlenirken, kentte de uygulama noktaları oluşturan polis ve jandarma ekipleri, kömür kamyonlarının evraklarını inceledi.

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