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Zonguldak'ta ekipler hasta kadın için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 00:37 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta göğüs ağrısı çeken Semiha Boz (73), kar nedeniyle ulaşılamayan evinden paletli ambulansla alınarak hastaneye yetiştirildi.

Zonguldak'ta ekipler hasta kadın için seferber oldu

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta göğüs ağrısı çeken Semiha Boz (73), kar nedeniyle ulaşılamayan evinden paletli ambulansla alınarak hastaneye yetiştirildi.
Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki mahalle ve sokaklar ulaşıma kapandı. Yolu ulaşıma kapanan Dilaver Mahallesi Elma Sokak’ta şiddetli göğüs ağrısı çeken Semiha Boz’un (73) yakınları, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Mahalleye giden ambulans, karla kapanan yoldan çıkamadı. Bölgeye paletli ambulans ve Zonguldak Belediyesi kar kürüme aracı sevk edildi. Kepçe yardımıyla sokak üzerindeki yol temizlendikten sonra paletli ambulans eve ulaştı. Semiha Boz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından paletli ambulansla ana yola getirildi. Ambulansla alınan Semiha Boz, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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Zonguldak'ta ekipler hasta kadın için seferber olduZonguldak'ta ekipler hasta kadın için seferber olduZonguldak'ta ekipler hasta kadın için seferber oldu

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