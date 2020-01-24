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Zonguldak'ta etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 00:13 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta etkili olan kar, şehirlerarası yollarda sürücülere zor anlar yaşattı.

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta etkili olan kar, şehirlerarası yollarda sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul yolunda kayan bazı araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman durdu.
Zonguldak- İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili olan kar ulaşımı aksattı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik ekipleri zaman zaman TIR'ların geçişine izin vermedi. Kar nedeniyle bazı TIR'ların yokuşları çıkamadığı görüldü. Yolda kalan sürücüler ise araçlarına zincir taktı. Trafik ekipleri yollarda sürücüleri kar lastiği ve zincir konusunda uyardı.
Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar ise araçlarını yol kenarına çekerek kartopu oynadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle On Temmuz Mahallesi Mevlana Sokak'ta bir evin çatısı uçtu. Evde yaşayan kişi tedbir amaçlı öğretmenevine yerleştirildi.

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