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Zonguldak'ta ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 20:12 | Son Güncelleme

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ta tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çaydamar Mahallesi Filiz Sokak'ta, Murat Gebedek'e (65) ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini fark eden ve bağırma sesleri duyan Gebedek'in ablası, kardeşini evden çıkararak durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık yarım saatte söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan müdahale sırasında ayağını burkan itfaiye eri Ali Üretürk, tedavi altına alındı.

Mahalle muhtarı Mehmet Zaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz yangının olduğu yere geldiklerini belirterek, "Tek yaşayan bir vatandaş. Yangının neden çıktığı belli değil. Ablası onu kurtardı içeriden, biz daha sonra geldik. Ev komple yandı. İtfaiye hemen geldi müdahale etti ama bir anda yandı." diye konuştu.

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EV YANGINI Zonguldak

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