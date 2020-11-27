Zonguldak’ta ev yangını

Zonguldak’ta 3 katlı bir apartmanının 3 katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Kozlu ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Şehit Yusuf Yelkenci Caddesinde 3 katlı bir apartmanın 3 katında Murat Gültekin’in ikamet ettiği evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın bütün evi sardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler tarafından kontrol altına yangın ekipler tarafından söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılmaz hale geldi.

