Zonguldak’ta evde ölümde cinayet şüphesi

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta polis, evinde ölü bulunan Can Avşar'ın (59) cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Karaelmas Mahallesi Albayrak Sokak'ta meydana geldi. Annesiyle birlikte yaşayan Can Avşar, evinde ölü bulundu. Polis, vücudunda çeşitli yaralar tespit edilen Can Avşar’ın cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesi üzerine soruşturma başlattı. Cumhuriyet savcısı, evde incelemelerde bulundu. Evde bulunan deliller ve bir av tüfeği incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis, evin çevresinde de arama yaptı. Yapılan çalışmanın ardından Can Avşar'ın cesedi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

