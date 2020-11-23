Zonguldak’ta feci kaza: 1’i bebek 2 ölü, 2 yaralı

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Ereğli-Zonguldak yolu Kandilli sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine gitmekte olan Yadigar Eroğlu (48) idaresindeki 67 TR 454 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada 1’i bebek 4 kişi ağır yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan iki kişi, Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli ve Zonguldak’taki hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olan 1 yaşındaki Öykü Hilal Tekin ve araç sürücüsü Yadigar Eroğlu hastanede hayatlarını kaybederken, ağır yaralanan bebeğin annesi G.T. (24) ve Ş.T.’nin (53) tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

