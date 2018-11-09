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Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 10:09 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Kapatılan Bank Asya'da hesapları olduğu belirlenen M.M.K., S.Y. ile E.D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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