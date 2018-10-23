Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi 13 kişi adliyede

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta düzenlenen FETÖPDY operasyonunda, örgütün kriptolu iletişim sistemi 'ByLock' kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen 19 Ekim'de Zonguldak ve ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Polis, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlenen 13 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bilgisayar ve bazı belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı Süre (1.23) Boyut (175 MB) Haber-Kamera Gürkay GÜNDOĞAN, ZONGULDAK, (DHA)
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