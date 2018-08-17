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Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi çift, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 15:05 | Son Güncelleme

 ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Ercan K.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Ercan K. ve eşi Eda K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Ercan K. ve eşi Eda K.'yi FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Ercan K.'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, eşi Eda K.'nin ise örgütün kapatılan şirketinde çalıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift, adliyeye sevk edildi. Ercan ve Eda K., çıkarıldıkları mahkemece 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.

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