Zonguldak'ta FETÖ tutuklaması

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemleriyle haberleştikleri iddasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i, tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak haberleşen şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında örgütün mahrem asker eşlerinden sorumlu ablanın da olduğu ileri sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aynur Y., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Ali S. ve Semih K. ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Semih K. tutuklandı, Ali S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kağıthane'de hareketli dakikalar! AVM'yi silahla bastı
Akçakale Belediye Başkanı Ayhan'a silahlı saldırı!
Yaşlı adam kanlar içinde kalmıştı... Cinsel saldırının kurbanı çıktı!
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ittifak ve istifa açıklaması!
İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil
Bu kez sınır tanımadı! Üstsüz fotoğraf paylaştı
Almanya'dan İzmir'e gelen 19 yaşındaki Neslişah her yerde aranıyor! Gelen telefon polis ekiplerini alarma geçirdi
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Saç yaşlanması nedir? Saç yaşlanması ne iyi gelir? Saç yaşlanması nasıl önlenir?
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı
Okuyucu Yorumları 0 yorum