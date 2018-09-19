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Zonguldak'ta FETÖ tutuklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 12:58 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemleriyle haberleştikleri iddasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemleriyle haberleştikleri iddasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i, tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak haberleşen şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında örgütün mahrem asker eşlerinden sorumlu ablanın da olduğu ileri sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aynur Y., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Ali S. ve Semih K. ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Semih K. tutuklandı, Ali S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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