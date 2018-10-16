Zonguldak'ta FETÖ'den 3 şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ByLock kullandıkları ve örgütsel faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçen cuma günü Zonguldak merkezli Manisa, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.O., S.A., H.A. tutuklandı, F.Ş. ve H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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