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Zonguldak'ta FETÖ'den 7 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 12:49 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta FETÖ'den 7 kişi adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında esnaf ve iş insanlarının bulunduğu 7 şüpheliyi geçen hafta gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen belge ve dokümanlar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından 7 kişi adliyeye sevk edildi.

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Zonguldak'ta FETÖ'den 7 kişi adliyedeZonguldak'ta FETÖ'den 7 kişi adliyede

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