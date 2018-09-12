Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan tanık U.R.Y, darbe girişimi sırasında Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda er olarak vatani görevini yaptığını belirterek, "Ben 2017'de terhis oldum. Darbe girişimi sırasında koğuşumda yatıyordum. Bu sırada çavuşumuz gelerek, 'Darbe gibi bir şey olduğunu ve kalkmamızı' söyledi. İlk içtimamızı koğuş koridorunda aldık. Daha sonra silahlığa giderek silahlarımızı ve teçhizatlarımızı aldık." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, talimatla alınan bazı tanıkların ifadeleri ile ilgili kurumlardan gelen yazıları, okunmalarının ardından dava dosyasına ekledi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar ile avukatları katıldı.

Darbe girişimi sırasında bölük bahçesinde beklediklerini anlatan U.R.Y, şöyle konuştu:

"Mühimmat ve silahlarımızı aldıktan sonra bölük bahçesinde beklemeye başladık. Daha sonra verilen 3 şarjörden biri geri alındı. Ne kadar süre bahçede beklediğimizi hatırlamıyorum. Bir süre sonra bir astsubay gelerek bizlere, 'Silahlarınızı ve teçhizatlarınızı bırakın. Bizlik bir şey yok. Herkes görev yerine.' dedi. Biz de dağıldık. Darbe girişiminden sonra bizlerin ifadelerinin alınacağı söylendi. İfademiz alınana kadar yanımıza herhangi bir subay veya astsubay gelerek nasıl bir ifade vereceğimiz konusunda telkinde bulunmadı. Ben ifademi savcılığa hür irademle verdim."

Söz verilen sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Sanıkların tutukluk hallerinin devama karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bazı tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.

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