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Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 18:39 | Son Güncelleme

Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevliyken meslekten ihraç edilen subay ve astsubay rütbesinde 2'si tutuklu 19 sanığın, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, subay ve astsubay 2'si tutuklu 19 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, talimatla alınan bazı tanıkların ifadeleri ile ilgili kurumlardan gelen yazıları, okunmalarının ardından dava dosyasına ekledi.

Geçen celse sanık savunmalarının alınmasının ardından tanıkların dinlenilmesine geçildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan tanık U.R.Y, darbe girişimi sırasında Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda er olarak vatani görevini yaptığını belirterek, "Ben 2017'de terhis oldum. Darbe girişimi sırasında koğuşumda yatıyordum. Bu sırada çavuşumuz gelerek, 'Darbe gibi bir şey olduğunu ve kalkmamızı' söyledi. İlk içtimamızı koğuş koridorunda aldık. Daha sonra silahlığa giderek silahlarımızı ve teçhizatlarımızı aldık." diye konuştu.

Darbe girişimi sırasında bölük bahçesinde beklediklerini anlatan U.R.Y, şöyle konuştu:

"Mühimmat ve silahlarımızı aldıktan sonra bölük bahçesinde beklemeye başladık. Daha sonra verilen 3 şarjörden biri geri alındı. Ne kadar süre bahçede beklediğimizi hatırlamıyorum. Bir süre sonra bir astsubay gelerek bizlere, 'Silahlarınızı ve teçhizatlarınızı bırakın. Bizlik bir şey yok. Herkes görev yerine.' dedi. Biz de dağıldık. Darbe girişiminden sonra bizlerin ifadelerinin alınacağı söylendi. İfademiz alınana kadar yanımıza herhangi bir subay veya astsubay gelerek nasıl bir ifade vereceğimiz konusunda telkinde bulunmadı. Ben ifademi savcılığa hür irademle verdim."

Söz verilen sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Sanıkların tutukluk hallerinin devama karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bazı tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.
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- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 82 sayfalık iddianamede, Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevliyken meslekten ihraç edilen, subay ve astsubay 19 askeri personel hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme" suçlamalarıyla haklarında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Zonguldak

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