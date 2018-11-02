Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 19 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar ile avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan tanık N.A, 15 Temmuz günü istirahat halindeyken nöbetçi astsubayın, birliğe gelmesini söylediğini belirterek, "Üzerimi değiştirip görev yerime geçtim. Kırmızı alarm güvenlik tedbir uygulaması başlamıştı. İsmini hatırlayamadığım subay orada bulunan askerlerin başında durmamı söyledi. Fakat askerlerle ilgili herhangi bir şekilde yönlendirilmesiyle ilgili bilgi verilmedi." diye konuştu.

Askerlerin kendisine "Ne oluyor?" diye sorduğunu ifade eden tanık, "Net bir bilgim olmadığını söyledim. Sonra dinlenme odasına geçtim. Askeri personelle olayları televizyondan takip etmeye başladık. O gece hep birlik binası içindeydim, bina dışına çıkmadım. Olay gecesi askerlerin birlik dışına sevkiyle ilgili telsiz anonsu duymadım. Olay günü yalnız nöbete giden askerleri teçhizatlı şekilde gördüm. Bunun dışında askeri bir hareketlilik görmedim." ifadesini kullandı.