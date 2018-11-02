HABER

Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 21:34 | Son Güncelleme

Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevliyken meslekten ihraç edilen subay ve astsubay 2'si tutuklu 19 sanığın, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 19 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar ile avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan tanık N.A, 15 Temmuz günü istirahat halindeyken nöbetçi astsubayın, birliğe gelmesini söylediğini belirterek, "Üzerimi değiştirip görev yerime geçtim. Kırmızı alarm güvenlik tedbir uygulaması başlamıştı. İsmini hatırlayamadığım subay orada bulunan askerlerin başında durmamı söyledi. Fakat askerlerle ilgili herhangi bir şekilde yönlendirilmesiyle ilgili bilgi verilmedi." diye konuştu.

Askerlerin kendisine "Ne oluyor?" diye sorduğunu ifade eden tanık, "Net bir bilgim olmadığını söyledim. Sonra dinlenme odasına geçtim. Askeri personelle olayları televizyondan takip etmeye başladık. O gece hep birlik binası içindeydim, bina dışına çıkmadım. Olay gecesi askerlerin birlik dışına sevkiyle ilgili telsiz anonsu duymadım. Olay günü yalnız nöbete giden askerleri teçhizatlı şekilde gördüm. Bunun dışında askeri bir hareketlilik görmedim." ifadesini kullandı.

SEGBİS ile duruşmaya bağlanan diğer tanık Y.E.K. ise 15 Temmuz günü nöbetini bitirmesinin ardından birlik içerisinde bulunan kamelyaya arkadaşlarının yanına gittiğini söyledi.

Aradan 2-3 saat geçtikten sonra acil durumlarda müdahale eden askerlerin hareketliliğini fark ettiğini anlatan Y.E.K, şöyle konuştu:

"Daha sonra bir asker gelerek "kırmızı alarm" durumuna geçildiğini, komutanların bizi çağırdığını söyledi. Ben de birlik yazıcısı olduğumdan boş kulelerin doldurulması için nöbet çizelgesi hazırlamamı söylediler. Normal zamanlarda 3 ila 5 kuleye nöbet yazılırken, o gece yanlış hatırlamıyorsam 11 civarında kuleye nöbetçi yazdım. Sonra nöbete gidecek askerlere teçhizatlarını vermek için silahlığa indik."

Y.E.K, diğer askerlerle konuşmaları sırasında onlara "kırmızı alarm"ın ne olduğunu sorduğunu aktararak, "Üst düzey güvenlik önlemleri olduğunu söylediler. Dışarıda resmi üniformalı erler olduğu gibi, ne olup bittiğini öğrenmek için gelen üzerinde eşofmanı bulunan erler de vardı. Kanallarda darbe girişimine dair haberler görünce arkadaşların kendi aralarında, 'Olur da birlik dışına çıkmaları istenirse, sivil vatandaşlara karşı karşıya gelmeden silahları teslim etme konusunda' birbirleriyle konuşmalarına tanık oldum." ifadelerini kullandı.

Söz verilen sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Tutuklu sanıkların adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 29 Ocak'a erteledi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 82 sayfalık iddianamede, Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevliyken meslekten ihraç edilen, subay ve astsubay 19 askeri personel hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme" suçlamalarıyla haklarında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
Kadıköy'de çatı yangınıKadıköy'de çatı yangını
DEAŞ'ın infazcısı Hatay'da yakalandıDEAŞ'ın infazcısı Hatay'da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2'si tutuklu 19 eski asker FETÖ Subay ve Astsubay Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DEAŞ'ın infazcısı Hatay'da yakalandı

DEAŞ'ın infazcısı Hatay'da yakalandı

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı Mattis görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı Mattis görüştü

Meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı

Meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!

İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

Deprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısı

Deprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.