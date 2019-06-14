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Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 16:13 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 11 sanığın yargılanmasına devam edildi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 11 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya darbe girişimi öncesinde "TCSG-86" gemisinde görevli olan subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan tutuksuz 11 sanıktan 4'ü ile avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve cumhuriyet savcısının mütalaasını sunması için duruşmayı 21 Haziran'a erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 Ağustos 2016'da "TCSG-86" gemisinde görevli askeri personele yönelik operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu sanıklar, önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
dava Fetullahçı Terör Örgütü sahil güvenlik komutanlığı Zonguldak

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