HABER

Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY kapsamında tutuklanan ve 2015-2017 yıllarında Çaycuma belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan sanığın yargılanmasına başlandı

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Bayram K. ve avukatı katıldı.

Duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarının yöneltildiği sanık hakkında hazırlanan iddianame okundu.

Bayram K. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Çaycuma Belediyesine Şubat 2016'da yaptığım iş başvurusu haziran ayında uygun görüldü. Göreve başladım ve bir ay sonra darbe girişimi oldu." dedi.

İddianamede, 15 Temmuz gecesi polis memurlarına zorluk çıkardığı yönünde suçlama olduğunu ifade eden Bayram K, şöyle konuştu:

"Göreve başlayalı bir ay olmuştu. Ankara'daki evimi Çaycuma'ya taşımamıştım. Saat 23.00 gibi belediye başkanımız beni arayarak, 'Eski asker olmam sebebiyle köprü kesilmesinin ne anlama geldiğini' sordu. Konuyla alakalı fikrim olmadığını söyledim. Başkanımız beni saat 01.00 sıralarında tekrar aradı. Bana söylenen belediyenin anahtarları alındığı. Anons odasının anahtarlarının alındığı söylenmedi. Bunun belediyeye yapılan bir darbe olduğu söyleniyordu. O saatten sonra ben belediyeye geçmek üzere hazırlandım. Belediyeye gittiğimde birinci kata çıktığımda belediye personelinden 2-3 kişi ile polislerin tartıştıklarını gördüm. Belediye başkanı bizzat talimatlandırdığı görülüyor. Kendimi tanıtıp polislere, 'Ne maksatla belediyedesiniz, nereden talimat aldınız, talimatın kaynağı nedir?' diye sordum. Bunları sorduktan sonra o polisler paniklediler. Emrin çıkış kaynağını bilmediklerini söylediler. Daha sonra polislere tutanak tutturdum.

Hayatımda hiçbir zaman ByLock kullanmadım. Bank Asya'ya para yatırmadım. Örgüte ait okullara evladımı göndermedim. Hiçbir zaman FETÖ/PDY'den yardım istemedim. Kolaylık sağlamadım. Basın yayın organlarına üyeliğim olmadı. Kurumlarında sonradan kapatılmış olsa dahi çalışmadım. Hiçbir gelirim olmadığı için eşim ve çocuğum ailemin yanına sığınmıştır. Kaçma derdim yoktur. Bir an önce iş bulup ailemi geçindirmek istiyorum. Yaklaşık 10 aydır tutukluyum. Uygun görülürse tahliyemi istiyorum."

Mahkeme heyeti, Bayram K'nin, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 31 Temmuz 2018'de, 2015-2017 yıllarında Çaycuma belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan eski kıdemli yüzbaşı Bayram K'yi gözaltına almıştı. Bayram K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altı aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
Datça'da, deniz canlılarının korunması tartışıldıDatça'da, deniz canlılarının korunması tartışıldı
Ali Eroğlu: Veteriner hekimsiz bir yaşam düşünülemezAli Eroğlu: Veteriner hekimsiz bir yaşam düşünülemez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak duruşma FETÖ/PDY Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müslümanlar'a Mısır'ın kapılarını açan fetih: Babil Kalesi

Müslümanlar'a Mısır'ın kapılarını açan fetih: Babil Kalesi

Korucu, eşi ve oğlunu öldürdü, 2 oğlunu ağır yaraladı

Korucu, eşi ve oğlunu öldürdü, 2 oğlunu ağır yaraladı

İzmir'de Aziz Yuhanna ayini

İzmir'de Aziz Yuhanna ayini

Ege Denizi'nde hareketli anlar!

Ege'de hareketli anlar! Havadan tek tek indiler

Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.