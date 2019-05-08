Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

"Göreve başlayalı bir ay olmuştu. Ankara'daki evimi Çaycuma'ya taşımamıştım. Saat 23.00 gibi belediye başkanımız beni arayarak, 'Eski asker olmam sebebiyle köprü kesilmesinin ne anlama geldiğini' sordu. Konuyla alakalı fikrim olmadığını söyledim. Başkanımız beni saat 01.00 sıralarında tekrar aradı. Bana söylenen belediyenin anahtarları alındığı. Anons odasının anahtarlarının alındığı söylenmedi. Bunun belediyeye yapılan bir darbe olduğu söyleniyordu. O saatten sonra ben belediyeye geçmek üzere hazırlandım. Belediyeye gittiğimde birinci kata çıktığımda belediye personelinden 2-3 kişi ile polislerin tartıştıklarını gördüm. Belediye başkanı bizzat talimatlandırdığı görülüyor. Kendimi tanıtıp polislere, 'Ne maksatla belediyedesiniz, nereden talimat aldınız, talimatın kaynağı nedir?' diye sordum. Bunları sorduktan sonra o polisler paniklediler. Emrin çıkış kaynağını bilmediklerini söylediler. Daha sonra polislere tutanak tutturdum.

İddianamede, 15 Temmuz gecesi polis memurlarına zorluk çıkardığı yönünde suçlama olduğunu ifade eden Bayram K, şöyle konuştu:

Bayram K. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Çaycuma Belediyesine Şubat 2016'da yaptığım iş başvurusu haziran ayında uygun görüldü. Göreve başladım ve bir ay sonra darbe girişimi oldu." dedi.

Hayatımda hiçbir zaman ByLock kullanmadım. Bank Asya'ya para yatırmadım. Örgüte ait okullara evladımı göndermedim. Hiçbir zaman FETÖ/PDY'den yardım istemedim. Kolaylık sağlamadım. Basın yayın organlarına üyeliğim olmadı. Kurumlarında sonradan kapatılmış olsa dahi çalışmadım. Hiçbir gelirim olmadığı için eşim ve çocuğum ailemin yanına sığınmıştır. Kaçma derdim yoktur. Bir an önce iş bulup ailemi geçindirmek istiyorum. Yaklaşık 10 aydır tutukluyum. Uygun görülürse tahliyemi istiyorum."

Mahkeme heyeti, Bayram K'nin, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 31 Temmuz 2018'de, 2015-2017 yıllarında Çaycuma belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan eski kıdemli yüzbaşı Bayram K'yi gözaltına almıştı. Bayram K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altı aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

