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Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 2’si muvazzaf asker, 8’i ihraç askeri öğrenci olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin ve mahrem imamlarının yakalanmasına yönelik Zonguldak merkezli İstanbul, Ankara, Sakarya, Çanakkale, Denizli ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 2’si muvazzaf asker, 8’i ihraç askeri öğrenci olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin ve mahrem imamlarının yakalanmasına yönelik Zonguldak merkezli İstanbul, Ankara, Sakarya, Çanakkale, Denizli ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 ilde 14. dalga eş zamanlı operasyon kapsamında 2’si muvazzaf asker, 8’i ihraç askeri öğrenci gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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