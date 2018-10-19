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Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 10:38 | Son Güncelleme

Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

Ayrıca yurt dışında olduğu öğrenilen bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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gözaltı operasyon Zonguldak

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