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Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 09:23 | Son Güncelleme

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.M.K, S.Y ile E.D gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Bu arada şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon Zonguldak

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