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Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 12:48 | Son Güncelleme

Zongludak’ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 7 ilde 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zongludak’ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 7 ilde 8 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ardışık arama yöntemleriyle askeri personel ve mahrem imamlara yönelik aralarında Eskişehir, Elazığ, Kütahya, Muğla, Amasya ve Kırıkkale’deki operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
3’ü aktif asker, 3’ü ihraç asker, 4’ü aralarında aktif görev yapan 2 öğretmen, 1 mühendis ve 1 ihraç öğretmen olmak üzere mahrem imam olduğu iddia edilen şüphelilerden 8’i gözaltına alındı. Firari iki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Şüphelilerin sorguları sürüyor.

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