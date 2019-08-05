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Zonguldak'ta, fındık kırma fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 23:03 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesindeki bir fındık kırma fabrikasında yangın çıktı.

Zonguldak'ta, fındık kırma fabrikasında yangın

Sinan KABATEPE-Cem SÜRMELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesindeki bir fındık kırma fabrikasında yangın çıktı. İşçiler tahliye edilirken, fabrikayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, akşam saatlerinde Alaplı Çayboyu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı fındık kırma fabrikasının çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Tadilatta olduğu öğrenilen çatıda başlayan yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri ile tedbir amaçlı çok sayıda ambulans sevk edildi. Fabrikayı saran yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Zonguldak'ta, fındık kırma fabrikasında yangınZonguldak'ta, fındık kırma fabrikasında yangınZonguldak'ta, fındık kırma fabrikasında yangınZonguldak'ta, fındık kırma fabrikasında yangın

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