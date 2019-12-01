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Zonguldak’ta fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 15:18 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve fırtına gündüz de etkisini sürdürdü.Zonguldak’ta geceden bu yana etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri limana demirledi.

Zonguldak’ta fırtına

Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve fırtına gündüz de etkisini sürdürdü.
Zonguldak’ta geceden bu yana etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri limana demirledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Şiddetli rüzgarla birlikte aralıklarla şiddetli yağmur da etkili oldu. Çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi konularda vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Kent merkezinde hava sıcaklığı ise 8 dereceye kadar düştü.
Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yağışların Pazar akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Zonguldak’ta fırtına

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