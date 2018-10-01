Zonguldak'ta fırtına ve sağanak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Alınan bilgiye göre, fırtına nedeniyle Elmatepe Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmandan kopan parçalar, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Araçta hasar oluştu.
Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis, bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Tarık Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir anda başlayan fırtına nedeniyle park halindeki aracına, apartmandan kopan parçaların isabet ederek zarar verdiğini söyledi.
Müftü Mahallesi Şehit Asım Çömeten Sokak üzerinde de apartmandan ana yol kenarına merdiven düştü.
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