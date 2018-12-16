HABER

Zonguldak’ta fuhuş operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 kadın ile fuhşa aracılık eden 1 kişi gözaltına alındı.

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 kadın ile fuhşa aracılık eden 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bulunan evde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Evi takibe alan polis, içeriden çıkan 3 erkeğin ifadesini aldı. Evde para karşılığı iki kadının fuhuş yaptığını söylemeleri üzerine, eve baskın yapıldı. Evde bulunan F.M. (28) ve B.T. (26) adlı iki kadın gözaltına alındı. Polis, kadınların verdiği ifade doğrultusunda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen Ö.B. (39) adlı erkeği de başka bir evde gözaltına aldı. 2 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ö.B.’nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!
Ankara'da tren kazasının meydana geldiği hat, kullanıma açıldıAnkara'da tren kazasının meydana geldiği hat, kullanıma açıldı
Kedinin gözlerini oyup, kulaklarını kestilerKedinin gözlerini oyup, kulaklarını kestiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan ne demek istedi? 'Alışılagelmiş bir açıklama değil'

Erdoğan ne demek istedi? 'Alışılagelmiş bir açıklama değil'

Adriana Lima, Metin Hara'yı tamamen sildi

Adriana Lima, Metin Hara'yı tamamen sildi

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Astana Güzeli 2018 Yarışması'nın birincisi belli oldu

Astana Güzeli 2018 Yarışması'nın birincisi belli oldu

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

O görüntüyle çıldırdı Twitter'dan ihbarda bulundu! Yanıt...

Tacizde bulunduğu sanılan kapkaççıya linç girişimi

Tacizde bulunduğu sanılan kapkaççıya linç girişimi

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek... Cinsel ilişkiye girip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.