Zonguldak'ta fuhuş operasyonu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, günübirlik kiralanan bir evde fuhşa aracılık ve yer temini ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, günübirlik kiralanan bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucu Kırmacı Mahallesi'ndeki evde fuhuş yaptığı öne sürülen A.Ü. (34), F.I. (34), S.A. (30), Y.E.E. (22), T.Ç.T. (32) ve V.S. (39) gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından şüphelilerden A.Ü, T.Ç.T. ve V.S. serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheli S.A. ve F.I. adlı kadınlar ile Y.E. adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan S.A. tutuklanırken, F.I. ile Y.E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

