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Zonguldak'ta gazinin darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 23:48 | Son Güncelleme

Gaziyi darbettikleri iddiasıyla yakalandıktan sonra savcılıkça salıverilen iki kişi, yeniden gözaltına alındı

Zonguldak'ta, terör gazisini darbettikleri iddiasıyla yakalanan ve ardından serbest bırakılan 2 kişi yeniden gözaltına alındı.

Terör gazisi Hasan Özdemir'i (48), ağabeyinin engelli oğlunu kayıt ettirmeye götürdüğü sırada yeni asfalt dökülen yola girdiği gerekçesiyle çıkan tartışmada darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve savcılıkça salıverilen yol yapımında görevli 2 işçi, itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

- Olay

Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığında vatani görevini yaptığı sırada gittiği Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Suçatı köyü yakınlarında 15 Nisan 1992'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başına isabet eden kurşunla yaralanarak gazi olan Hasan Özdemir (48), dün Karaelmas Mahallesi'nde bulunan Zonguldak Özel Eğitim Meslek Lisesine ağabeyinin engelli oğlunu kayıt ettirmeye götürdüğü sırada yeni asfalt dökülen yola girdiği gerekçesiyle işçilerle tartışmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işçiler tarafından darbedildiği öne sürülen Özdemir, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradaki tedavisinin ardından Özdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilmişti.

Özdemir'in şikayeti üzerine gözaltına alınan iki işçi, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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darp terör gazisi Zonguldak

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