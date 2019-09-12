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Zonguldak'ta gazinin darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Gaziyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi, adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ta gazinin darbedildiği iddiası

Zonguldak'ta, terör gazisini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi adliyeye çıkarıldı.

Terör gazisi Hasan Özdemir'i (48), ağabeyinin engelli oğlunu kayıt ettirmeye götürdüğü sırada yeni asfalt dökülen yola girdiği gerekçesiyle çıkan tartışmada darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan F.A. ve T.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliye sevk edildi.

- Olay

Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığında vatani görevini yaptığı sırada gittiği Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Suçatı köyü yakınlarında 15 Nisan 1992'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başına isabet eden kurşunla yaralanarak gazi olan Hasan Özdemir, dün Karaelmas Mahallesi'nde bulunan Zonguldak Özel Eğitim Meslek Lisesine ağabeyinin engelli oğlunu kayıt ettirmeye götürdüğü sırada yeni asfalt dökülen yola girdiği gerekçesiyle işçilerle tartışmıştı.

İşçiler tarafından darbedildiği öne sürülen Özdemir, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradaki tedavisinin ardından Özdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilmişti.

Özdemir'in şikayeti üzerine gözaltına alınan iki işçi, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, itiraz üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

Zonguldak'ta gazinin darbedildiği iddiası

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darp gazi Zonguldak

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