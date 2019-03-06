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Zonguldak'ta geçici işe alınacak 665 kişi kurayla belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, 'Toplum Yararına Çalışma Programı' kapsamında kamu kurumlarında çalışacak 665 kişi, başvuruda bulunan 6 bin 436 kişi arasından kura ile belirlendi.

Zonguldak'ta geçici işe alınacak 665 kişi kurayla belirlendi

Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 'Toplum Yararına Çalışma Programı' kapsamında kamu kurumlarında çalışacak 665 kişi, başvuruda bulunan 6 bin 436 kişi arasından kura ile belirlendi.
Zonguldak Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve belediyelerde 6 ay süreli istihdam edilmek üzere işe alınacak olan 665 kişi için kura çekimi Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Başvuruda bulunan 6 bin 436 kişi arasında yapılan kura çekimine adayların ilgisi yoğun oldu. Kurada ismi çıkanlar, cep telefonuyla yakınlarını arayarak mutlu haberi verdi. Kurada ismi çıkmayanlar ise salondan üzgün ayrıldı. İşe girmeye hak kazananların 15 Mart'tan 9 Eylül 2019 tarihine kadar asgari ücret ile çalışacakları açıklandı.
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, toplum yararına çalışma programlarında, işgücü piyasasından uzaklaşan insanların yeniden işgücü piyasasına kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi. İşçilerin 6 ay süreyle çalışacağını ifade eden Demirsu, şöyle konuştu:
"Hali hazırda il müdürlüğümüz yetki alanında bin 817 kişiyi zaten çalıştırıyoruz. Bunun dışında yine bin kişilik kontenjan verildi. Onların da dağılımını yaptık. Kalan 665 kişi için de bugün belediyeler ve kalan kurum ve kuruluşları için kuralarımızı çekiyoruz. Çekilişleri merkez, Kozlu ve Kilimli için yapıyoruz. Diğer çekilişlerimiz de Alaplı, Ereğli ilçemizde yapılacaktır. Buradan kuradan çıkmadığı takdirde arkadaşlarımız üzülmesinler. Sayın bakanımızın talimatıyla 300 kişinin daha Zonguldak’ta istihdam edilmesi için çalışma başlatacağız. Yine kura çekimine müteakiben olacağını düşünüyoruz."

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Zonguldak'ta geçici işe alınacak 665 kişi kurayla belirlendiZonguldak'ta geçici işe alınacak 665 kişi kurayla belirlendiZonguldak'ta geçici işe alınacak 665 kişi kurayla belirlendiZonguldak'ta geçici işe alınacak 665 kişi kurayla belirlendi

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