Zonguldak'ta geçici işe alınacak 665 kişi kurayla belirlendi

Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 'Toplum Yararına Çalışma Programı' kapsamında kamu kurumlarında çalışacak 665 kişi, başvuruda bulunan 6 bin 436 kişi arasından kura ile belirlendi.

Zonguldak Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve belediyelerde 6 ay süreli istihdam edilmek üzere işe alınacak olan 665 kişi için kura çekimi Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Başvuruda bulunan 6 bin 436 kişi arasında yapılan kura çekimine adayların ilgisi yoğun oldu. Kurada ismi çıkanlar, cep telefonuyla yakınlarını arayarak mutlu haberi verdi. Kurada ismi çıkmayanlar ise salondan üzgün ayrıldı. İşe girmeye hak kazananların 15 Mart'tan 9 Eylül 2019 tarihine kadar asgari ücret ile çalışacakları açıklandı.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, toplum yararına çalışma programlarında, işgücü piyasasından uzaklaşan insanların yeniden işgücü piyasasına kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi. İşçilerin 6 ay süreyle çalışacağını ifade eden Demirsu, şöyle konuştu: