Zonguldak'ta genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturma

Zonguldak'ta iki yıl önce kaybolan 16 yaşındaki genç kızın bulunması için ailesi ve yakınları yürüyüş düzenledi.

Karaelmas Mahallesi'nde ikamet eden ve Ocak 2017'de kaybolan Nesrin K'nin ailesi ve yakınları, İstasyon Caddesi'nden kent merkezindeki Madenci Anıtı'na kadar yürüdü.

Genç kızın yakınları, "Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Ölüsü, dirisi cenaze bizim", "Susma sustukça sıra sana gelecek", Katillere idam" ve "Nesrin'e uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan attı.

Nesrin K'nin annesi Yeter K, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının cenazesini istediğini belirterek, "Ben bir anneyim. Cezaevinde bir çocuğumu kaybettim. Şimdi ikinci evladımı kaybediyorum. Allah rızası için adalet istiyorum. Ben kızımın cenazesini istiyorum. Mezarına gidip Kuran okutmak istiyorum. Ben yavrumun bir parçasını istiyorum. Bir kemiğini istiyorum. Sırtındaki montu istiyorum. Katilden ölümüzü istiyorum." diye konuştu.

Kızın eniştesi Ultay D. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, "Annesi, babası, kardeşleri perişan durumda. Şüpheli bulundu ancak cenazemiz halen ortada yok. Biz cenazemizi istiyoruz. Bizim kızımız kendini denize atacak kadar cahil değil. Katile en ağır ceza verilesiye kadar bu işin peşini bırakmayacağız." ifadesini kullandı.