Zonguldak'ta gerçeğini aratmayan tatbikat

Ereğli Devlet Hastanesi’nce 'Afet Planı' programı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği maden işçilerini taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Toplam 40 madencinin yaralandığı kazaya AFAD, UMKE, İtfaiye ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil Serviste hazır bekleyen doktorlar ve sağlık personelleri, gelen yaralılara anında müdahale etti. Tatbikata yaralı işçi olarak katılanlara yapılan makyajlar da gerçeğini aratmadı. Tatbikattan habersiz acil servise gelen vatandaşlar, yaralıları görünce kazayı gerçek sandı. Ambulansların sirenlerini çalarak peş peşe geldiği acil servis önünde, kaza haberini alan işçi yakınları senaryo gereği ağladı. Bazıları da sağlık görevlilerine saldırdı.

Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Vildan Türkeli, tatbikatı her yıl düzenli olarak yaptıklarını belirtti. Amaçlarının, tatbikata katılan ekiplerin bu tür kazalarda ne yapmalarını gerektiğini uygulamalı göstermek olduğunu ifade eden Dr. Türkeli, "Tatbikatımızda gördük ki tüm ekiplerimiz olabildiğince kısa sürede olay yerine giderek yaralılara yardımcı olmuş ve hastaneye ulaşmasını sağlamıştır. Ayrıca çevredeki hastanelere sevkleri de sağlanmıştır. Zaman zaman maalesef doğal afetler, patlamalar trafik kazaları veya benzeri sebeplerle hastanelerimize kısa sürede beklenenden çok daha fazla yaralı başvurabilmektedir" dedi.

