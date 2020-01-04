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  4. Zonguldak'ta görevden dönen ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ta görevden dönen ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 21:56 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta görevden dönen ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ta görevden dönen ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ta ambulansın istinat duvarına çarpması sonucu 1 sağlık görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Devrek ilçesinden il merkezine dönen Y.Y. idaresindeki 34 JS 1817 plakalı ambulans, Zonguldak-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı.

Kazada sağlık görevlisi Z.A, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta görevden dönen ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

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Anahtar Kelimeler:
ambulans trafik kazası Zonguldak

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