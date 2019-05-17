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Zonguldak’ta grizu faciasında ölen 30 işçi anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, 17 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 30 maden işçisi, ölümlerinin 9'uncu yıl dönümünde facianın meydana geldiği ocak önünde dualarla anıldı.

Zonguldak’ta grizu faciasında ölen 30 işçi anıldı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, 17 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 30 maden işçisi, ölümlerinin 9'uncu yıl dönümünde facianın meydana geldiği ocak önünde dualarla anıldı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait Karadon Yeni Servis Kuyusu'nda, yerin 540 metre altında meydana gelen patlamada, taşeron firma Yapı-Tek'te çalışan, 2'si mühendis 30 işçi hayatını kaybetti. Facianın 9’uncu yıl dönümünde ölen işçiler için saat 07.30’da kazanın olduğu ocak önünde anma töreni düzenlendi. Törene, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Çatalağzı Belediye Başkanı Ahmet Akgün ile gece vardiyasından çıkan işçiler ve gündüz ocağa girecek işçiler katıldı. Ardından yaşamını yitiren 30 işçi ve maden facialarında hayatını kaybeden tüm işçiler için Kur'an-ı Kerim okundu.
GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, facianın ardından 9 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak için 30 işçinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kolçak, "Sendika olarak 2004 yıllarından bu yana taşeron sisteminin yer altında uygulanamayacağını anlatmamız ve uyarmamıza rağmen taşeron uygulamasına geçilmişti. Bu uygulamanın ne kadar yanlış olduğu ödediğimiz bedeller sonrası anlaşıldı. Buradan tüm maden şehitlerini rahmetle anıyorum. Ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. İnşallah bir daha böyle acı olaylarla karşılaşmayız" dedi.
Maden işçileri, arkadaşları için dua ettikten sonra yer altına inerek işbaşı yaptı.

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Zonguldak’ta grizu faciasında ölen 30 işçi anıldıZonguldak’ta grizu faciasında ölen 30 işçi anıldıZonguldak’ta grizu faciasında ölen 30 işçi anıldıZonguldak’ta grizu faciasında ölen 30 işçi anıldı

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