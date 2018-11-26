Zonguldak'ta hamsi bolluğu sürüyor

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK açıklarında avlanan balıkçıların ağları hamsiyle dolmaya devam ediyor. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Özdemir, teknelerin bir haftada yaklaşık 1500 ton hamsi avladıklarını söyledi.

Trabzon, Ordu, Samsun, Giresun Samsun gibi Karadeniz'in birçok ilinden Zonguldak'a gelen balıkçı tekneleri, yaklaşık bir haftadır hamsi avını sürdürüyor. Avladıkları balıkları Kilimli ilçesindeki balıkçı barınaklarına gelen TIR'lara bırakan balıkçı tekneleri, tekrar avlanmak üzere denize açılıyor. Zonguldak açıklarından tutulan hamsiler, TIR'larla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Giresun'dan gelen balıkçı Okan Aydın, balıkçının yüzünün hamsiyle güldüğünü belirterek, "Hamsi avımız güzel geçiyor. Palamut sezonu da güzel geçti. 15 günden beri hamsi avındayız. Denizin gülü derler hamsiye. Şu an Zonguldak bölgesinde hamsi. Önümüzde bir kar yağışı var. Ondan sonra devam edeceğiz. Bir haftada 50 ton hamsi tuttum. En son biz geldik buraya. Karadeniz'in doğusunda tekne kalmadı. Karadeniz balıkçıları olduğu gibi burada" dedi.

Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Özdemir, ilçede ilk defa böyle bir hamsi bolluğu yaşandığını söyledi. Balıkçıda vatandaşta hamsi bolluğundan mutlu olduğunu ifade eden Özdemir, şöyle dedi:

"Şimdi de tutmaya devam ediyorlar. Ara ara hamsi bolluğu yaşanırdı ama böylesini ilk defa gördük biz. Balıkçı da memnun, vatandaş da memnun. İlçe halkı limana gidip teknelerden balık alıyor. Balıkların çoğu büyükşehirlere gönderiliyor. Teknelerin son bir haftada Zonguldak açıklarında bin 500 ton hamsi avladıklarını düşünüyoruz. Belki de daha fazladır."