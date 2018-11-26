HABER

Zonguldak'ta hamsi bolluğu sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 15:10 | Son Güncelleme

ZONGULDAK açıklarında avlanan balıkçıların ağları hamsiyle dolmaya devam ediyor. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Özdemir, teknelerin bir haftada yaklaşık 1500 ton hamsi avladıklarını söyledi.

Zonguldak'ta hamsi bolluğu sürüyor

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK açıklarında avlanan balıkçıların ağları hamsiyle dolmaya devam ediyor. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Özdemir, teknelerin bir haftada yaklaşık 1500 ton hamsi avladıklarını söyledi.
Trabzon, Ordu, Samsun, Giresun Samsun gibi Karadeniz'in birçok ilinden Zonguldak'a gelen balıkçı tekneleri, yaklaşık bir haftadır hamsi avını sürdürüyor. Avladıkları balıkları Kilimli ilçesindeki balıkçı barınaklarına gelen TIR'lara bırakan balıkçı tekneleri, tekrar avlanmak üzere denize açılıyor. Zonguldak açıklarından tutulan hamsiler, TIR'larla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Giresun'dan gelen balıkçı Okan Aydın, balıkçının yüzünün hamsiyle güldüğünü belirterek, "Hamsi avımız güzel geçiyor. Palamut sezonu da güzel geçti. 15 günden beri hamsi avındayız. Denizin gülü derler hamsiye. Şu an Zonguldak bölgesinde hamsi. Önümüzde bir kar yağışı var. Ondan sonra devam edeceğiz. Bir haftada 50 ton hamsi tuttum. En son biz geldik buraya. Karadeniz'in doğusunda tekne kalmadı. Karadeniz balıkçıları olduğu gibi burada" dedi.
Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Özdemir, ilçede ilk defa böyle bir hamsi bolluğu yaşandığını söyledi. Balıkçıda vatandaşta hamsi bolluğundan mutlu olduğunu ifade eden Özdemir, şöyle dedi:
"Şimdi de tutmaya devam ediyorlar. Ara ara hamsi bolluğu yaşanırdı ama böylesini ilk defa gördük biz. Balıkçı da memnun, vatandaş da memnun. İlçe halkı limana gidip teknelerden balık alıyor. Balıkların çoğu büyükşehirlere gönderiliyor. Teknelerin son bir haftada Zonguldak açıklarında bin 500 ton hamsi avladıklarını düşünüyoruz. Belki de daha fazladır."

FOTOĞRAFLI

Zonguldak'ta hamsi bolluğu sürüyorZonguldak'ta hamsi bolluğu sürüyorZonguldak'ta hamsi bolluğu sürüyorZonguldak'ta hamsi bolluğu sürüyor

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler Ekranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Büfe önüne park tartışmasında başından vurulduBüfe önüne park tartışmasında başından vuruldu
Denizli'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklamaDenizli'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

İlginizi Çekebilir

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

Polis drone ile tespit etti! Gölde yaptıkları şey pahalıya patladı

Polis drone ile tespit etti! Gölde yaptıkları şey pahalıya patladı

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kıza kabusu yaşattı! Savunması da yaptığı şey kadar iğrenç...

Genç kıza kabusu yaşattı! Savunması da yaptığı şey kadar iğrenç...

İstanbul'da şok soygun! Kilolarca altını bagajdan böyle çaldı

İstanbul'da şok soygun! Kilolarca altını bagajdan böyle çaldı

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

Merve Öğretmen'in korkunç sonu!

Merve Öğretmen'in korkunç sonu!

Taksim'de genç kıza iğrenç teklif!

Taksim'de genç kıza iğrenç teklif!

Akılalmaz olay! Drone ile korkutup öyle bir şey yaptılar ki...

Akılalmaz olay! Drone ile korkutup öyle bir şey yaptılar ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.