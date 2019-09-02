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Zonguldak'ta hamsinin kilosu 20 liraya düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, av yasağının sona ermesiyle birlikte tezgahlarda yer almaya başlayan hamsinin kilosu 20 liraya düştü.

Zonguldak'ta hamsinin kilosu 20 liraya düştü

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, av yasağının sona ermesiyle birlikte tezgahlarda yer almaya başlayan hamsinin kilosu 20 liraya düştü.
Alaplı ilçesinde, 1 Eylül itibariyle av yasağının sona ermesinin ardından hamsinin bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü. İlk gün 30 TL’den satışa sunulan hamsi, bugün 20 TL’ye düştü. Balıkçı Tuncay Yazgan, bol hamsiyle sezona başladıklarını söyledi. Sezondan umutlu olduğunu ifade eden Yazgan, "Geçen yıl bol miktarda palamut vardı. Bu yıl daha palamut çıkmadı. Şu an hamsi ve istavrit yoğun olarak çıkıyor. 1 Eylül’de hamsi 30 liradan satılıyordu. Bugün fiyat 20 liraya kadar düştü. Hamsi bollaştıkça fiyatı düşecektir. Şu an müşteri memnun. Balık bol olsun ki halkımız da yesin, biz de balık satalım" dedi.

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Zonguldak'ta hamsinin kilosu 20 liraya düştüZonguldak'ta hamsinin kilosu 20 liraya düştüZonguldak'ta hamsinin kilosu 20 liraya düştü

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