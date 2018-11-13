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Zonguldak'ta hastane inşaatında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 16:16 | Son Güncelleme

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Zonguldak'ta devlet hastanesinin inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde inşaat çalışmaları devam eden hastanenin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yalıtım malzemelerinin bulunduğu depoda çıktığı öğrenilen yangın nedeniyle çevreyi duman kapladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, bir süre soğutma çalışması yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
hastane inşaatı yangın Zonguldak

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