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Zonguldak'ta havai fişek bulunan araçta yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 01:46 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta havai fişek bulunan araçta yangın

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde içinde havai fişek bulunan araç, çıkan yangın sonucu hasar gördü.

Alaplı Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Alaplı sahil parkta düzenlediği ve şarkıcı İrem Derici'nin katıldığı programının ardından havai fişek gösterisi sunuldu.

Bu sırada içinde havai fişeklerin bulunduğu kamyonet yanmaya başladı.

Konser alanında bulunan itfaiye aracıyla yanan araca kısa sürede müdahale edildi. Yangın sonucu araçta hasar oluştu.

Bu arada yangının kamyonette bulunan havai fişek bataryalarının patlamasıyla çıktığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Alaplı yangın Zonguldak

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