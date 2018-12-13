HABER

Zonguldak'ta heyelan: 1 ev boşaltıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 23:31 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, aşırı yağış sonrası  meydana gelen heyelan nedeniyle toprak yol çökerek altındaki evlerin duvarına dayandı.

Zonguldak'ta heyelan: 1 ev boşaltıldı

Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, aşırı yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle toprak yol çökerek altındaki evlerin duvarına dayandı. Riskli olan 1 ev boşaltıldı.
Heyelan, saat 18.00 sıralarında Rat Mahallesi’nde Florya Sokak'ta meydana geldi. Mahallelinin kullandığı toprak yolun bir bölümü yağmur nedeniyle çöktü. Yoldan kayan toprak, altındaki evin duvarına dayandı. Ev sahibinin haber vermesinin ardından bölgeye AFAD ekibi geldi. Heyelanın devam ettiğini tespit eden AFAD, bölgedeki 2 katlı evin risk nedeniyle boşaltılmasına karar verdi. Mahalleli, bir bölümü çöken yolu tehlikeye rağmen kullanmaya devam etti. Görevliler, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, heyelan sonucu risk altında olduğu değerlendirilen evde yaşayanları tahliye ettiklerini söyledi.
Evi boşaltılması istenen Nizami Altuntepe, "Yağmur çok yağdı ve toprağı oynattı herhalde toprak olduğu gibi aşağıya geldi. Evde şu anda bir şey yok. AFAD yetkilileri evde oturmamamızı, boşaltmamızı istediler. Yarın gelip bakacaklarını söylediler. Biz de şimdi evi boşaltacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak'ta heyelan: 1 ev boşaltıldıZonguldak'ta heyelan: 1 ev boşaltıldıZonguldak'ta heyelan: 1 ev boşaltıldıZonguldak'ta heyelan: 1 ev boşaltıldı

PARTNERÜnlü çift meraklı bakışları umursamadan...Ünlü çift meraklı bakışları umursamadan...
Baraj kapağı koptu, 5 ilçe uyarıldı (2)Baraj kapağı koptu, 5 ilçe uyarıldı (2)
Kar nedeniyle mahsur kalan hasta, helikopterle kurtarıldıKar nedeniyle mahsur kalan hasta, helikopterle kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Bu geceye dikkat! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Bu geceye dikkat! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

CHP'de İstanbul yarışını bitiren poz

CHP'de İstanbul yarışını bitiren poz

'Canıma zarar geleceğinden endişe ediyorum' dedi! Fatih Portakal'a bir şok daha

'Canıma zarar geleceğinden endişe ediyorum' dedi! Fatih Portakal'a bir şok daha

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının şokunu yaşadı

Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Tren kazasından yaralı kurtuldu, anlattıkları kan dondurdu!

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.