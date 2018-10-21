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Zonguldak'ta heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 15:03 | Son Güncelleme

Heyelan nedeniyle çökme meydana gelen mahalle yolu ulaşıma kapandı

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle mahalle yolunda çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Baştarla Mahallesi Celal Bayar Caddesi Rat İkinci Durak mevkisinde etkili olan sağanak heyelana neden oldu.

Heyelan nedeniyle oluşan çökme sonucu mahalle yolu ulaşıma kapatıldı.

Çok sayıda araç sürücüsü, yolun kapandığını görünce geri dönmek zorunda kalırken, mahalleye ulaşım ara sokaklardan sağlanıyor.

- "İnşallah iş birliği içerisinde burayı açacağız"

Mahalle muhtarı Celil Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmurun etkisiyle yolda heyelan meydana geldiğini söyledi.

Aynı yolun daha öncede çöktüğünü belirten Demir, "O dönem birkaç ev boşaltıldı. Herkes kendi imkanları çerçevesinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Vatandaşımızın mağdur olmaması için hep birlikte uğraşıyoruz ama önüne geçilmiyor. Yolda esneme, oynama oldu, daha da tutulmuyor. Yol trafiğe kapalı, inşallah iş birliği içerisinde burayı açacağız." diye konuştu.

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