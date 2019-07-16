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Zonguldak'ta heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 04:40 | Son Güncelleme

4 katlı bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelanda tedbir amacıyla 4 katlı binanın boşaltılmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sağanak, Sarı Korkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi'nde toprak kaymasına yol açtı. Heyelanın ardından Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerince inceleme yapıldı.

İncelemede risk altındaki 4 katlı bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı, vatandaşların güvenli konutlara yerleştirileceği bildirildi.

Apartmanın etrafı ekiplerce güvenlik şeridiyle çevrildi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, binayı risk nedeniyle boşalttıklarını belirterek, "Bir apartman oluşan heyelan nedeniyle tehlike arz ettiği için 4 aile tahliye edildi. Bugün alanda detaylı inceleme yapılacak." dedi.

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heyelan Zonguldak

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