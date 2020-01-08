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  4. Zonguldak'ta heyelan, 3 ev boşaltıldı

Zonguldak'ta heyelan, 3 ev boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 23:42 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle, mahalle yolunun bir bölümü çöktü.

Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle, mahalle yolunun bir bölümü çöktü. AFAD, 3 evi risk nedeniyle boşaltırken mahalleli heyelan olan yerde nöbet tutmaya başladı.
Heyelan, saat 18.30 sıralarında Bölüm Mahallesi Hasanoğlu Sokak'ta meydana geldi. İki gündür süren yağmurun ardından meydana gelen heyelanda sokaktaki yolun bir bölümü çöktü. Heyelanın ardından bölgeye AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi. Yol dubalarla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. AFAD ekipleri de yaptıkları incelemede toprağın kaydığı yamacın alt kısmında bulunan 3 evin risk nedeniyle boşaltılmasına karar verdi. Evlerde yaşayanlar, yakınlarının yanına yerleştirildi. Sabah yapılacak detaylı incelemenin ardından evlerin tamamen boşaltılıp boşaltılmayacağına karar verileceği öğrenildi.
Bölüm Mahallesi Muhtarı Gündüz Cora, yolun çökmesi sonucu heyelan meydana geldiğini söyledi. Mahalleli olarak heyelan bölgesinde nöbet tutacaklarını söyleyen Cora, "Biz ve ekipler buraya geldik. Bazı evlerin yolları kapandı. Vatandaşlar mağdur. İnşallah yarın yetkililer gelip incelemesini yapacaklar ve kararlarını verecekler. Bizler de gece ilerleyen saatlere kadar burada bekleyeceğiz. Sonrası Allah'a kalmış." dedi.
Mahallede oturan Nihat Aygün ise ilk defa böyle bir heyelanla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Büyük bir felaket yaşadık. Akşam başladı. Bir saat durdu ancak sonra devam etti. Aşağıda 7 ev var etkilenen. Şu anda 3 ev boşaltıldı. Sabah heyelanın boyutu daha detaylı görülecektir." diye konuştu.

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